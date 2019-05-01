Волкер розповів, що станеться, якщо Зеленський поступиться РФ

Якщо майбутній президент України Володимир Зеленський вирішить досягнути врегулювання на Донбасі, відмовившись від частини територій на користь Росії, ставлення українців до нього дуже швидко стане негативним.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Європейська правда" із посиланням на ліберальне угорське медіа Valasz Online.

"Зрозуміло, що ставлення до Зеленського зміниться дуже швидко, якщо він запропонує зробити це (віддати частину територій - Ред.). Він, по суті, сказав протилежне. Він сказав, що буде наполягати на повному відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, і він підтримує процес, який вже триває для цього", - сказав Волкер.

"Інакше він дуже швидко налаштує людей проти себе", - додав дипломат.

На його думку, сторонам необхідно розвивати пропозицію про надсилання на Донбас миротворчої місії ООН, бо це "найкращий шлях вперед".

"Україні необхідно продовжувати розвивати економічні, політичні реформи, реформи сектору безпеки та стійкість як країни. Ми сподіваємося, що ефективний процес припинення війни на сході можливий, що Росія може забезпечити мир, але чи зробить це Росія чи ні, все одно потрібно допомагати Україні стати успішною і стійкою країною", - зазначив Волкер.

Він також зазначив, що США прогнозували перемогу на президентських виборах в Україні Зеленського, але не мали певності щодо цього, адже "в Україні може статися все".

"Дослідження громадської думки, безсумнівно, показували, що позиції Зеленського досить добрі. Це трохи змінилося в деяких соціологічних опитуваннях, які показали відрив не настільки великим, але все ще здавалося, що у нього є великий відрив в опитуваннях", - каже Волкер.

"Я б не сказав, що я чогось очікував, тому що це Україна, де може статися все, і в п'ятницю перед днем ​​виборів відбулася велика телевізійна дискусія на олімпійському стадіоні з десятками тисяч людей. Це могло стати вирішальною подією, хто зна?" - додав він.

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