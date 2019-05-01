Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер розповів, що станеться, якщо Зеленський поступиться РФ

Середа, 1 травня 2019, 12:58
Волкер розповів, що станеться, якщо Зеленський поступиться РФ

Якщо майбутній президент України Володимир Зеленський вирішить досягнути врегулювання на Донбасі, відмовившись від частини територій на користь Росії, ставлення українців до нього дуже швидко стане негативним.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Європейська правда" із посиланням на ліберальне угорське медіа Valasz Online.

"Зрозуміло, що ставлення до Зеленського зміниться дуже швидко, якщо він запропонує зробити це (віддати частину територій - Ред.). Він, по суті, сказав протилежне. Він сказав, що буде наполягати на повному відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, і він підтримує процес, який вже триває для цього", - сказав Волкер.

"Інакше він дуже швидко налаштує людей проти себе", - додав дипломат.

На його думку, сторонам необхідно розвивати пропозицію про надсилання на Донбас миротворчої місії ООН, бо це "найкращий шлях вперед".

"Україні необхідно продовжувати розвивати економічні, політичні реформи, реформи сектору безпеки та стійкість як країни. Ми сподіваємося, що ефективний процес припинення війни на сході можливий, що Росія може забезпечити мир, але чи зробить це Росія чи ні, все одно потрібно допомагати Україні стати успішною і стійкою країною", - зазначив Волкер.

Він також зазначив, що США прогнозували перемогу на президентських виборах в Україні Зеленського, але не мали певності щодо цього, адже "в Україні може статися все".

"Дослідження громадської думки, безсумнівно, показували, що позиції Зеленського досить добрі. Це трохи змінилося в деяких соціологічних опитуваннях, які показали відрив не настільки великим, але все ще здавалося, що у нього є великий відрив в опитуваннях", - каже Волкер.

"Я б не сказав, що я чогось очікував, тому що це Україна, де може статися все, і в п'ятницю перед днем ​​виборів відбулася велика телевізійна дискусія на олімпійському стадіоні з десятками тисяч людей. Це могло стати вирішальною подією, хто зна?" - додав він.

Нагадаємо:

  • Днями спецпредставник США Курт Волкер заявив, що підтримує прямий діалог Зеленського та президента Росії Владіміра Путіна.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: