Порошенко сам фінансував свою виборчу кампанію – ЧЕСНО

Чинний президент Петро Порошенко виступив єдиним донором власної виборчої кампанії, що обійшлася йому в 585 мільйонів гривень.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО за результатами аналізу остаточного фінансового звіту Порошенка за витрати в першому турі виборів.

Зазначається, що виборчий фонд Порошенка був у 4 рази більшим, ніж у його опонента у другому турі Володимира Зеленського.

Найбільше коштів у ході першого туру Порошенко витратив на телерекламу - 329 мільйонів гривень (56% від усіх витрат). Чинний президент замовляв рекламу, зокрема, на телеканалах "Україна" - 96,4 мільйонів, ІНТЕР - 47 мільйонів, СТБ - 31,8 мільйонів, Прямий - 21,8 мільйонів.

Ще однією суттєвою статтею видатків для Порошенка було розміщення зовнішньої реклами в ході передвиборчої агітації до першого туру - 58,2 мільйони гривень (10% від усіх витрат).

Серед ТОП-5 компаній-отримувачів коштів із виборчого фонду Порошенка - фірми, що надають послуги з виготовлення друкованих агітаційних матеріалів: ТОВ "Інтерконтиненталь-Україна" (отримала 44,5 мільйонів) та ТОВ "ГК "Статус Інвест Інжиніринг" (31,8 мільйонів).

Також 2,2 мільйони гривень кандидат перерахував НСК "Олімпійський" - за проведення заходів 14 та 19 квітня. 19 квітня на стадіоні відбулися дебати переможців першого туру виборів, а 14 квітня - прес-конференція Порошенка.

ЧЕСНО зазначає, що чинний президент у 2018 році задекларував отримання близько мільярда гривень дивідендів.

В той же час, лише офіційні його витрати на виборчу кампанію до кінця першого туру склали понад 800 мільйонів гривень. Адже, за інформацією, вказаною в декларації, 122 мільйони було витрачено на рекламу ще у 2018 році.

Однак зазначається, що за результатами аналізу моніторингу політичної реклами на ТБ, ця сума мала б скласти щонайменше 175 мільйонів гривень, не враховуючи витрат на зовнішню рекламу та рекламу в інтернеті, яку Порошенко також активно замовляв протягом всього 2018 року.