У Зеленського кажуть, що пентхауз у Лівадії купили за ринковою ціною

У прес-службі переможця президентських виборів Володимира Зеленського стверджують, що квартира в Криму була придбана Оленою Зеленською в 2013 році за ринковою ціною.

Про це йдеться в заяві прес-служби щодо публікації агентства Reuters про те, що квартира в Лівадії була придбана за ціною, більш ніж удвічі нижчою за ринкову.

"Нерухомість у Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною Володимира Зеленського, у квітні 2013 року, до незаконної анексії Криму, у повній відповідності з чинним законодавством України. Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов‘язкові податки та збори", - зазначили в прес-службі.

Там підкреслили, що через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований у Києві.

Крім того, там нагадали, що ця квартира була офіційно задекларована Зеленським.

"Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну. Таким чином, ця чергова вигадана "сенсація" - абсолютно безпідставна", - йдеться в заяві.

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