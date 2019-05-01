У Зеленського кажуть, що пентхауз у Лівадії купили за ринковою ціною

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Середа, 1 травня 2019, 15:05

У прес-службі переможця президентських виборів Володимира Зеленського стверджують, що квартира в Криму була придбана Оленою Зеленською в 2013 році за ринковою ціною.

Про це йдеться в заяві прес-служби щодо публікації агентства Reuters про те, що квартира в Лівадії була придбана за ціною, більш ніж удвічі нижчою за ринкову.

"Нерухомість у Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною Володимира Зеленського, у квітні 2013 року, до незаконної анексії Криму, у повній відповідності з чинним законодавством України. Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов‘язкові податки та збори", - зазначили в прес-службі.

Там підкреслили, що через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований у Києві.

Крім того, там нагадали, що ця квартира була офіційно задекларована Зеленським.

"Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну. Таким чином, ця чергова вигадана "сенсація" - абсолютно безпідставна", - йдеться в заяві.

Нагадаємо:

  • У середу агентство Reuters опублікувало статтю про те, що дружина новообраного президента Володимира Зеленського Олена у 2013 році купила елітну квартиру в Лівадії менш ніж за половину ринкової вартості в екс-нардепа, олігарха Олександра Буряка.

Українська правда

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Теми: Зеленський Крим нерухомість
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