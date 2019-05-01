У Казахстані затримали десятки людей: закликали бойкотувати президентські вибори

2537 переглядів
Середа, 1 травня 2019, 17:14

У Казахстані поліція затримала десятки демонстрантів, які вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити усіх політв’язнів та бойкотувати майбутні президентські вибори.

Про це 1 травня повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, затримання відбулися у Нур-Султані та Караганді. 

"Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. У поліції це заперечують і обіцяють перевірити, чи була застосована сила їхніми співробітниками", - йдеться у повідомленні. 

 
 
фото - Azattyq TV 

Як повідомляє Tengrinews.kz,з присутніми в обох містах розмовляли представники прокуратури і акімату.

"Ви проводите несанкціонований мітинг, ви мали отримати дозвіл. Ви можете бути притягнуті до адмінвідповідальності. Попрошу вас розійтися...", - звернувся до присутніх у Нур-Султані прокурор Медеуського району Асхат Жакупов.

9 квітня Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до казахів заявив, що вибори президента країни будуть проведені чесно і відкрито.

Нагадаємо, 

  • 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.
  • 78-річний Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах, набравши 97,75% голосів виборців. 
  • Назарбаєв довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави - відповідно до закону, який було ухвалено у 2018 році.  Також він залишається головою владної партії "Нур-Отан".
  • 20 квітня 65-річний Токаєв - спікер верхньої палати парламенту Казахстану склав присягу виконувача обов’язків президента країни. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Казахстан вибори поліція мітинги
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія і Казахстан посварилися через український цукор 23 квітня 2019, 14:03
У Казахстані призначили дострокові вибори президента 9 квітня 2019, 11:25
Президент Казахстану підписав указ про перейменування столиці 23 березня 2019, 09:30
Усі новини
Головні новини
Під Києвом пограбували будинок нардепа: вкрадено велику суму – ЗМІ
Клімкін запропонував український варіант акції "Безсмертний полк"
Коболєв: Москва почала переговори про транзит газу через Україну
Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа
Усі новини
здоров'я

Чи потрібно "виганяти шлаки": очищення організму і детокс-дієти

Instagram дня

Хроніки Голокосту в "історіях" від 13-річної дівчинки

психологія

23 кроки до щастя