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У Казахстані затримали десятки людей: закликали бойкотувати президентські вибори

Середа, 1 травня 2019, 17:14

У Казахстані поліція затримала десятки демонстрантів, які вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити усіх політв’язнів та бойкотувати майбутні президентські вибори.

Про це 1 травня повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, затримання відбулися у Нур-Султані та Караганді. 

"Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. У поліції це заперечують і обіцяють перевірити, чи була застосована сила їхніми співробітниками", - йдеться у повідомленні. 

 
 
фото - Azattyq TV 

Як повідомляє Tengrinews.kz,з присутніми в обох містах розмовляли представники прокуратури і акімату.

"Ви проводите несанкціонований мітинг, ви мали отримати дозвіл. Ви можете бути притягнуті до адмінвідповідальності. Попрошу вас розійтися...", - звернувся до присутніх у Нур-Султані прокурор Медеуського району Асхат Жакупов.

9 квітня Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до казахів заявив, що вибори президента країни будуть проведені чесно і відкрито.

Нагадаємо, 

  • 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.
  • 78-річний Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах, набравши 97,75% голосів виборців. 
  • Назарбаєв довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави - відповідно до закону, який було ухвалено у 2018 році.  Також він залишається головою владної партії "Нур-Отан".
  • 20 квітня 65-річний Токаєв - спікер верхньої палати парламенту Казахстану склав присягу виконувача обов’язків президента країни. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Казахстанвибориполіціямітинги
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