У Казахстані затримали десятки людей: закликали бойкотувати президентські вибори

У Казахстані поліція затримала десятки демонстрантів, які вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити усіх політв’язнів та бойкотувати майбутні президентські вибори.

Про це 1 травня повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, затримання відбулися у Нур-Султані та Караганді.

"Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. У поліції це заперечують і обіцяють перевірити, чи була застосована сила їхніми співробітниками", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Tengrinews.kz,з присутніми в обох містах розмовляли представники прокуратури і акімату.

"Ви проводите несанкціонований мітинг, ви мали отримати дозвіл. Ви можете бути притягнуті до адмінвідповідальності. Попрошу вас розійтися...", - звернувся до присутніх у Нур-Султані прокурор Медеуського району Асхат Жакупов.

9 квітня Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до казахів заявив, що вибори президента країни будуть проведені чесно і відкрито.

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