У Казахстані затримали десятки людей: закликали бойкотувати президентські вибори
У Казахстані поліція затримала десятки демонстрантів, які вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити усіх політв’язнів та бойкотувати майбутні президентські вибори.
Про це 1 травня повідомляє "Радіо Свобода".
Зокрема, затримання відбулися у Нур-Султані та Караганді.
"Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. У поліції це заперечують і обіцяють перевірити, чи була застосована сила їхніми співробітниками", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Tengrinews.kz,з присутніми в обох містах розмовляли представники прокуратури і акімату.
"Ви проводите несанкціонований мітинг, ви мали отримати дозвіл. Ви можете бути притягнуті до адмінвідповідальності. Попрошу вас розійтися...", - звернувся до присутніх у Нур-Султані прокурор Медеуського району Асхат Жакупов.
9 квітня Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до казахів заявив, що вибори президента країни будуть проведені чесно і відкрито.
Нагадаємо,
- 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.
- 78-річний Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах, набравши 97,75% голосів виборців.
- Назарбаєв довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави - відповідно до закону, який було ухвалено у 2018 році. Також він залишається головою владної партії "Нур-Отан".
- 20 квітня 65-річний Токаєв - спікер верхньої палати парламенту Казахстану склав присягу виконувача обов’язків президента країни.