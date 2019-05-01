У Москві вимагали звільнити політв'язнів-українців

У Москві активісти російської ініціативи "Стратегія-18" провели серію одиночних пікетів з вимогою звільнити українських політв'язнів.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на російську активістку Віру Лаврешину.

Зокрема, учасники акції вимагали звільнити українських військових, які були захоплені ФСБ біля берегів Криму в листопаді 2018 року, українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, кримчанина Володимира Балуха і кримськотатарських активістів.

"Політичних (політв'язнів - ред.) так багато тепер стало, що усіх згадати неможливо. І більшість з них - це "екстремісти" чи "терористи". ... Щодня силовики приходять і заарештовують нових - причому кращих з кращих. Все, що ми можемо зробити для цих людей - це знову і знову стверджувати, що вони невинні і мають бути звільнені", - заявила Лаврешина.

фото - facebook В.Лаврешиної

Учасники "Стратегії-18" провели поодинокі пікети на ул.Пятніцкой і Великій Ординці. За словами Лаврешіной, пікети проходили спокійно, за винятком інциденту, коли один з перехожих різко відреагував на плакат з написом українською мовою "Крим повернеться в Україну".