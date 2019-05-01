Підозрюваний у нападі на активіста Михайлика завдав собі 7 поранень

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Середа, 1 травня 2019, 19:22

Підозрюваний у нападі на одеського активіста Олега Михайлика Лаша Герасін завдав собі у живіт сім ударів колючо-ріжучим предметом. 

Про це заявив адвокат Герасіна Володимир Поярков, повідомляє "24 канал". 

За даними адвоката, Герасін поранив себе 29 квітня.

"Мій підзахисний не витримав і здійснив спробу суїциду – завдав собі близько 7 ударів в живіт колючо-ріжучим предметом на знак протесту. Зараз він перебуває у лікарні швидкої допомоги, ситуація важка. Є сумніви, у якому він стані зараз", – заявив Поярков.

За його словами, адвокату не надають доступу до підзахисного: 30 квітня начальник СІЗО, де утримують підозрюваного, не надав дозволу на побачення.

На думку Пояркова, Герасін хотів покінчити з собою "через незаконне утримання під вартою, поліцейське свавілля і відсутність судового розгляду". 

За даними ЗМІ, у Лук’янівському СІЗО інцидент коментувати відмовились. 

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Нагадаємо, 

  • 22 вересня 2018 року в Одесі здійснили напад на громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей" Олега Михайлика. Він отримав тяжке поранення.
  • 27 вересня Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на Михайлика.
  • Активіст заявив, що не знає підозрюваних у нападі на нього, яких затримала поліція. 

Українська правда

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Теми: Одеса напад СІЗО
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