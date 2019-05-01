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Велика Британія: Мей звільнила главу Міноборони через витік інформації у справі Huawei

Середа, 1 травня 2019, 21:37
Велика Британія: Мей звільнила главу Міноборони через витік інформації у справі Huawei

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік інформації з закритого засідання Ради безпеки у справі Huawei. 

Про це 1 травня повідомляє "Sky News".

Згідно з повідомленням, таке рішення Мей ухвалила "у зв'язку з втратою довіри у його здібностях займати цю посаду".

Зазначається, що рішення про відставку Вільямсона було ухвалено після витоку інформації з закритого засідання Ради нацбезпеки щодо Huawei, в ході якого було вирішено підтримати китайського технологічного гіганта у створенні мережі 5G.

У листі на адресу Вільямсона Тереза ​​Мей назвала "безпрецедентним" витік з засідання Ради нацбезпеки, який її  "глибоко розчаровує".

За заявою Мей, "в ході розслідування, проведеного секретарем кабінету міністрів у зв'язку з витоком, вона виявила переконливі докази, що свідчать про відповідальність Вільямсона у несанкціонованому розголошенні інформації".

За фактом витоку інформації було розпочато внутрішнє розслідування з можливістю кримінального розслідування.

У свою чергу сам Вільямсон заявив у коментарі Sky News, що ніяких доказів його провини наразі немає.

Вільямсон запевнив, що не був джерелом витоку інформації з засідання Ради нацбезпеки і "дав зрозуміти це у спілкуванні з прем'єр-міністром на зустрічі", яка відбулася 1 травня.

За словами Вільямсона, йому "було рекомендовано подати у відставку або бути звільненим, на що він заявив, що сам у відставку не піде".

Новим міністром оборони Великобританії призначено міністра міжнародного розвитку Пенні Мордонт, яка стане першою жінкою на цій посаді.

 
Новим міністром оборони Великобританії призначено Пенні Мордонт 

Нагадаємо, 

  • Наприкінці квітня Центральне розвідувальне управління  повідомило союзникам США про те, що китайська телекомунікаційна корпорація Huawei отримує фінансування від органів безпеки КНР.
  • За даними британського видання The Times, яке посилалося на власні джерела, Huawei отримує кошти від Народно-визвольної армії Китаю та від комісії з національної безпеки Комуністичної партії Китаю. 
  • Отриману інформацію США передали своїм партнерам із розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та США.
  • США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.
  • Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.
  • У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Українська правда

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Теми: Велика БританіяМіноборони
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