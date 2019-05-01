Велика Британія: Мей звільнила главу Міноборони через витік інформації у справі Huawei

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік інформації з закритого засідання Ради безпеки у справі Huawei.

Про це 1 травня повідомляє "Sky News".

Згідно з повідомленням, таке рішення Мей ухвалила "у зв'язку з втратою довіри у його здібностях займати цю посаду".

Зазначається, що рішення про відставку Вільямсона було ухвалено після витоку інформації з закритого засідання Ради нацбезпеки щодо Huawei, в ході якого було вирішено підтримати китайського технологічного гіганта у створенні мережі 5G.

У листі на адресу Вільямсона Тереза ​​Мей назвала "безпрецедентним" витік з засідання Ради нацбезпеки, який її "глибоко розчаровує".

За заявою Мей, "в ході розслідування, проведеного секретарем кабінету міністрів у зв'язку з витоком, вона виявила переконливі докази, що свідчать про відповідальність Вільямсона у несанкціонованому розголошенні інформації".

За фактом витоку інформації було розпочато внутрішнє розслідування з можливістю кримінального розслідування.

У свою чергу сам Вільямсон заявив у коментарі Sky News, що ніяких доказів його провини наразі немає.

Вільямсон запевнив, що не був джерелом витоку інформації з засідання Ради нацбезпеки і "дав зрозуміти це у спілкуванні з прем'єр-міністром на зустрічі", яка відбулася 1 травня.

За словами Вільямсона, йому "було рекомендовано подати у відставку або бути звільненим, на що він заявив, що сам у відставку не піде".

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