Речника української місії обрали віце-головою комітету ООН з інформації

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Четвер, 2 травня 2019, 02:03

Олега Ніколенка, речника Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй, обрали віце-головою Комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що український дипломат обійматиме цю посаду у 2019-2020 роках.

"Мої цілі на новій посаді - зробити так, щоб інформаційна політика ООН відповідала сучасним реаліям", - заявив Ніколенко у коментарі "Громадському".

За його словами, "зараз триває реформа в сфері комунікацій, і Комітет у співпраці з іншими структурами ООН має зробити цей процес більш ефективним". Він пообіцяв сприяти цьому як віце-голова Комітету.

Крім цього, Ніколенко наголосив на проблемі фекових новин.

"Не забуваємо й про те, що проблема дезінформації і фейкових новин є не менш актуальним питанням для порядку денного в ООН. Переважна більшість держав-членів погоджується, що з цим потрібно щось робити і підходити системно", - підкреслив він.

"У цьому є також і прямий інтерес України, яка потерпає від брудних інформаційних кампаній. Чим скоріше будуть знайдені спільні знаменники як боротися з цим явищем, тим краще буде для всіх", - зазначив український дипломат.

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Теми: ООН
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