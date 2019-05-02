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Роковини трагедії в Одесі: акції проходять спокійно і під контролем поліції

Четвер, 2 травня 2019, 11:43

В Одесі під час річниці трагедії 2 травня акції проходять спокійно, повідомлень про замінування не було.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

"Як бачите, у нас на дану хвилину все спокійно, ніяких повідомлень про мінування не було. Ми розуміємо всі виклики, тому організували роботу одеської поліції, також прибули придані сили Національної гвардії та патрульної поліції", - сказав Яровий.

Він додав, що з 7 години ранку вибухотехніки обстежили місце проведення заходу, а правоохоронці взяли його під охорону.

"Ми задіяли 2,5 тис. правоохоронців, оскільки розуміли, що деякі сили будуть намагатися дестабілізувати ситуацію. Ми враховували всі ймовірні випадки, які можуть бути і тому ми тут всі на місці", - зазначив Яровий.

Також в Одесі створили мобільні групи, зокрема спецпідрозділи, які діятимуть відповідно до ситуації.

Як зазначає видання "Думська", зранку Куликове поле відвідали декілька політиків - депутат міськради Олександр Орлов, нардепи Михайло Добкін, Євген Мураєв і Вадим Новинський.

 
 

Нагадаємо:

  • 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

Українська правда
Теми: Одесаполіціяакції
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