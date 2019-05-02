Роковини трагедії в Одесі: акції проходять спокійно і під контролем поліції
В Одесі під час річниці трагедії 2 травня акції проходять спокійно, повідомлень про замінування не було.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.
"Як бачите, у нас на дану хвилину все спокійно, ніяких повідомлень про мінування не було. Ми розуміємо всі виклики, тому організували роботу одеської поліції, також прибули придані сили Національної гвардії та патрульної поліції", - сказав Яровий.
Він додав, що з 7 години ранку вибухотехніки обстежили місце проведення заходу, а правоохоронці взяли його під охорону.
"Ми задіяли 2,5 тис. правоохоронців, оскільки розуміли, що деякі сили будуть намагатися дестабілізувати ситуацію. Ми враховували всі ймовірні випадки, які можуть бути і тому ми тут всі на місці", - зазначив Яровий.
Також в Одесі створили мобільні групи, зокрема спецпідрозділи, які діятимуть відповідно до ситуації.
#Одеса: Вибухотехніки та кінологи перевірили територію Куликового поля та Соборної площі. Встановлені фільтраційні пункти, на прилеглих вулицях обмежено рух транспорту. Ситуація спокійна та контрольована pic.twitter.com/wrLFcqHE46— МВС України (@MVS_UA) 2 травня 2019 р.
Як зазначає видання "Думська", зранку Куликове поле відвідали декілька політиків - депутат міськради Олександр Орлов, нардепи Михайло Добкін, Євген Мураєв і Вадим Новинський.
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