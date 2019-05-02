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ДБР зацікавилося домовленостями Ющенка й Саакашвілі щодо поставок зброї

Четвер, 2 травня 2019, 12:47

Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до банківських рахунків державного підприємства, яке за часів президентства Віктора Ющенка здійснювало постачання військового озброєння до Грузії.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на матеріали суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що за наслідками домовленостей, досягнутими Ющенком та президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі у квітні 2005 року між українською державною компанією "Укрспецекспорт" та Міністерством оборони Грузії було підписано контракт на поставку в Грузію зенітно-ракетних комплексів, БТРів, танків тощо.

"З поміж іншого, ЗРК "БУК-М1" - 1 шт; БМ 9А33БМ3 - 4 шт; батарейний КП ПУ-12М9С482М - 1 шт; Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосьовому причепі - 1 шт.; тренажер операторів БМ 9Ф632, з АБ-8 на одноосьовому причепі - 1 шт.; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина групового ЗІП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; електростанція ПЭС-100-Т/230-Ч/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1шт.; ЗРК "ОСА-АКМ 9К33М3" - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101шт; БТР-70 - 60 шт.", – надається повний перелік узгодженого озброєння в матеріалах справи.

Право на передачу товару уповноважили дочірнє підприємство "Укрспецекспорту" "Спеціалізовану зовнішньоторговельну фірму "ПРОГРЕС".

Слідчі намагаються з’ясувати справжню вартість проданого військового майна та можливі факти зменшення такої вартості тодішніми службовими особами Міністерства оборони України.

Нагадаємо:

  • В рамках кримінального провадження №42014000000000322 експерти встановили, що кількість важкого озброєння в Україні станом на початок російської агресії у 2014 році була значно меншою за потребу.

Українська правда

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Теми: зброяарміяДБРЮщенкоГрузія
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