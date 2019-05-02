В Одесі загинув 23-річний матрос: ведеться слідство

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Четвер, 2 травня 2019, 14:55

Правоохоронці проводять слідчі дії за фактом загибелі 23-річного матроса на борту малого броньованого артилерійського катеру "Вишгород".

Про це повідомляє у четвер "Радіо Свобода" з посиланням на прес-центр ВМС.

Трагічний випадок стався вранці 2 травня на борту МБАКа, який перебував у Практичній (Воєнній) гавані в Одесі.

Чи було це самогубство, як раніше повідомили одеські ЗМІ, буде з’ясовано в результаті слідства, наголосив прес-офіцер ВМС.

Керівництво Військово-морських сил проводить службову перевірку.

Зазначається, що бронекатер "Вишгород" і ще три МБАКи було введено у склад національних Військово-морських сил 1 липня 2018 року.

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Теми: Одеса
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