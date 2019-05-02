У квітні в Києві було 8 днів заморозків і тиждень літнього тепла
Нинішній місяць квітень у Києві був контрастним, але середньомісячна температура повітря склала +10,6°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму.
Про це повідомляє 2 травня сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Особливістю цьогорічного квітня стало те, що перша і третя декади виявились на 3,0° теплішими, а друга декада – на 0,4° холоднішою за норму. Контрастність квітня підкреслює те, що 8 днів було з заморозками на поверхні грунту, а 7 днів вже були з літньою температурою вище +15,0°С.
Найтепліше у Києві було 26 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +23,2°, а найхолодніше – 5 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +0,4°.
За даними спостережень метеостанції, опадів у столиці випало близько норми, однак це завдяки 29 квітня, коли за добу випало 23 мм.
Нагадаємо:
- Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"