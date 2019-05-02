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Коломойський вважає війну на Донбасі "громадянським конфліктом"

Четвер, 2 травня 2019, 20:44
Коломойський вважає війну на Донбасі громадянським конфліктом

Близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на сході України – це "громадянський конфлікт".

Про це він заявив в інтерв’ю "Bihus.info".

"Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально, а це громадянський конфлікт", - вважає він.

За його словами, на сході України "воюють українці з українцями", а Росія "підтримує одну частину українців і якби її не було, то українці уже давно помирилися".

На думку Коломойського, спровокувала і організувала конфлікт з однієї сторони Росія, а з другої – "революціонери, які бігали по парламенту і відміняли закони" і також "взаємна ненависть".

Він вважає, що в Україні відбувається "внутрішній громадянський конфлікт, внутрішня громадянська війна, яка має гарячу фазу на Донбасі і холодну фазу по всій країні".

Коломойський пояснив, що "холодна фаза – це ненависть один до одного".

"Ми ж розуміємо, що коли йде революція, то є дві сторони, які протистоять одна одній. Те ж саме і тут", - вважає він.

Водночас, за його словами, під час президентства Януковича був злочинний режим і іншого шляху, крім як "повстання", не було.

За його словами, революція це завжди погано. "Майдан – це погано, тому що влада Януковича довела до Майдану, але революція це завжди погано".

Українська правда

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Теми: КоломойськийРосіяУкраїнаДонбасвійна
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