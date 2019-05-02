Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа

Четвер, 2 травня 2019, 21:54
Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа неодноразово зустрічався із генеральним прокурором України, щоб обговорити розслідування справи компанії Burisma Group, де працював син Джо Байдена Хантер.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Відзначається, що розслідування щодо компанії, де працював  син Байдена "на руку" Трампу  і його оточенню у зв’язку з тим, що старший Байден оголосив про намір балотуватися на виборах президента США у 2020 році.

"Зусилля команди Трампа по залученню уваги до роботи Байдена в Україні, яка вже висвітлювалась в консервативних ЗМІ, були частково очолені Рудольфом Джуліані, який був адвокатом пана Трампа в ході розслідування спец прокурора Роберта Мюллера", - відзначають у виданні.

Джуліані нібито обговорював розслідування газовидобувної компанії Burisma і його зв'язок  з Байденом з колишнім і нинішнім генпрокурором України.

Зокрема, повідомляється, що у цьому році адвокат неодноразово зустрічався з Луценком у Нью-Йорку.

"Нинішній генеральний прокурор пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей пан Джуліані з натхненням подзвонив пану Трампу, щоб повідомити йому про свої висновки", - зазначають у виданні і повідомляють, що офіційно адвокат це не коментує.

Водночас Джуліанні нібито обговорював це питання особисто з Трампом.

Адвокат Трампа також стверджує, що втрутився, бо демократи вступили у зговір з українцями, щоб ініціювати розслідування спецпрокурора США.

Власником компанії, де працював Байден-молодший, є екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

Байден займав посаду у раді директорів.

Видання також пов'язує розслідування з візитом віце-президента США Джозефа Байдена у березні 2016 році в Київ. Тоді Байден пригрозив притримати 1 мільярд доларів Україні від США, якщо українські лідери не звільнять головного прокурора того часу Віктора Шокіна. 

У квітні 2016 року Шокіна звільнили. 

Водночас речник Байденів стверджує, що така вимога була пов'язана з корупцією в ГПУ та політичної еліти, а не зі справою, де фігурував Байден-молодший.

Нагадаємо:

  • Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
  • У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.
  • Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра.
  • Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
  • Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: