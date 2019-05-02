Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа неодноразово зустрічався із генеральним прокурором України, щоб обговорити розслідування справи компанії Burisma Group, де працював син Джо Байдена Хантер.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Відзначається, що розслідування щодо компанії, де працював син Байдена "на руку" Трампу і його оточенню у зв’язку з тим, що старший Байден оголосив про намір балотуватися на виборах президента США у 2020 році.

"Зусилля команди Трампа по залученню уваги до роботи Байдена в Україні, яка вже висвітлювалась в консервативних ЗМІ, були частково очолені Рудольфом Джуліані, який був адвокатом пана Трампа в ході розслідування спец прокурора Роберта Мюллера", - відзначають у виданні.

Джуліані нібито обговорював розслідування газовидобувної компанії Burisma і його зв'язок з Байденом з колишнім і нинішнім генпрокурором України.

Зокрема, повідомляється, що у цьому році адвокат неодноразово зустрічався з Луценком у Нью-Йорку.

"Нинішній генеральний прокурор пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей пан Джуліані з натхненням подзвонив пану Трампу, щоб повідомити йому про свої висновки", - зазначають у виданні і повідомляють, що офіційно адвокат це не коментує.

Водночас Джуліанні нібито обговорював це питання особисто з Трампом.

Адвокат Трампа також стверджує, що втрутився, бо демократи вступили у зговір з українцями, щоб ініціювати розслідування спецпрокурора США.

Власником компанії, де працював Байден-молодший, є екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

Байден займав посаду у раді директорів.

Видання також пов'язує розслідування з візитом віце-президента США Джозефа Байдена у березні 2016 році в Київ. Тоді Байден пригрозив притримати 1 мільярд доларів Україні від США, якщо українські лідери не звільнять головного прокурора того часу Віктора Шокіна.

У квітні 2016 року Шокіна звільнили.

Водночас речник Байденів стверджує, що така вимога була пов'язана з корупцією в ГПУ та політичної еліти, а не зі справою, де фігурував Байден-молодший.

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