Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа

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Четвер, 2 травня 2019, 21:54

Адвокат президента США Дональда Трампа неодноразово зустрічався із генеральним прокурором України, щоб обговорити розслідування справи компанії Burisma Group, де працював син Джо Байдена Хантер.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Відзначається, що розслідування щодо компанії, де працював  син Байдена "на руку" Трампу  і його оточенню у зв’язку з тим, що старший Байден оголосив про намір балотуватися на виборах президента США у 2020 році.

"Зусилля команди Трампа по залученню уваги до роботи Байдена в Україні, яка вже висвітлювалась в консервативних ЗМІ, були частково очолені Рудольфом Джуліані, який був адвокатом пана Трампа в ході розслідування спец прокурора Роберта Мюллера", - відзначають у виданні.

Джуліані нібито обговорював розслідування газовидобувної компанії Burisma і його зв'язок  з Байденом з колишнім і нинішнім генпрокурором України.

Зокрема, повідомляється, що у цьому році адвокат неодноразово зустрічався з Луценком у Нью-Йорку.

"Нинішній генеральний прокурор пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей пан Джуліані з натхненням подзвонив пану Трампу, щоб повідомити йому про свої висновки", - зазначають у виданні і повідомляють, що офіційно адвокат це не коментує.

Водночас Джуліанні нібито обговорював це питання особисто з Трампом.

Адвокат Трампа також стверджує, що втрутився, бо демократи вступили у зговір з українцями, щоб ініціювати розслідування спецпрокурора США.

Власником компанії, де працював Байден-молодший, є екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

Байден займав посаду у раді директорів.

Видання також пов'язує розслідування з візитом віце-президента США Джозефа Байдена у березні 2016 році в Київ. Тоді Байден пригрозив притримати 1 мільярд доларів Україні від США, якщо українські лідери не звільнять головного прокурора того часу Віктора Шокіна. 

У квітні 2016 року Шокіна звільнили. 

Водночас речник Байденів стверджує, що така вимога була пов'язана з корупцією в ГПУ та політичної еліти, а не зі справою, де фігурував Байден-молодший.

Нагадаємо:

  • Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
  • У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.
  • Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра.
  • Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
  • Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

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Теми: Луценко Трамп США
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