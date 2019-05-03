Трамп офіційно висунув кандидатуру на посаду постпреда США в ООН
П'ятниця, 3 травня 2019, 07:15
Президент США Дональд Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт.
Повідомлення про це було направлено в Сенат США, пише DW.
Якщо Сенат затвердить кандидатуру Крафт, вона змінить на цій посаді Ніккі Гейлі, яка оголосила про свою выдставку ще в жовтні 2018 року.
Затвердження кандидатури Крафт в Сенаті має пройти в два етапи: спочатку в комітеті із закордонних справ, а потім - загальним голосуванням.
Келлі Крафт - чинний посол США в Канаді. Її чоловік, вугільний мільярдер Джо Крафт, є багаторічним спонсором партії республіканців.
Нагадаємо:
- Речниця Держдепу Хізер Нойєрт, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував призначити на посаду постпреда США при ООН, зняла з розгляду свою кандидатуру.
- Після того, як Хізер Нойєрт зняла з розгляду свою кандидатуру, Трамп обирав номінанта серед 4 основних кандидатів.
- 9 жовтня 2018 року посол США в ООН Ніккі Гейлі подала заяву про відставку безпосередньо президенту Дональду Трампу. 31 грудня завершився її строк повноважень.