Трамп офіційно висунув кандидатуру на посаду постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт.

Повідомлення про це було направлено в Сенат США, пише DW.

Якщо Сенат затвердить кандидатуру Крафт, вона змінить на цій посаді Ніккі Гейлі, яка оголосила про свою выдставку ще в жовтні 2018 року.

Затвердження кандидатури Крафт в Сенаті має пройти в два етапи: спочатку в комітеті із закордонних справ, а потім - загальним голосуванням.

Келлі Крафт - чинний посол США в Канаді. Її чоловік, вугільний мільярдер Джо Крафт, є багаторічним спонсором партії республіканців.

Нагадаємо: