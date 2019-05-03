У Маска підтвердили: космічна капсула Dragon зруйнована

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П'ятниця, 3 травня 2019, 09:42

Космічна капсула Dragon, яку мали використати для першого пілотованого орбітального польоту космічного корабля SpaceX була повністю знищена під час недавніх випробувань, і причина аварії досі залишається невідомою.

Про це повідомила в четвер компанія Ілона Маска SpaceX, передає "Радіо Свобода".

Відразу після інциденту 23 квітня SpaceX заявила, що капсула була "серйозно пошкоджена" в результаті аварії під час випробувань допоміжних двигунів апарату. Причина аварії не повідомлялася, представник SpaceX назвав подію "аномалією".

На відео, що з'явилося в каналі Youtube, видно потужний вибух, внаслідок якого капсула знищена повністю.

Втрата першого апарату SpaceX для відправки людей на орбіту, імовірно, призведе до перенесення запусків пілотованих космічних кораблів компанії SpaceX, перший з яких планувався на кінець липня 2019 року.

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Теми: космос
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