У Маска підтвердили: космічна капсула Dragon зруйнована

Космічна капсула Dragon, яку мали використати для першого пілотованого орбітального польоту космічного корабля SpaceX була повністю знищена під час недавніх випробувань, і причина аварії досі залишається невідомою.

Про це повідомила в четвер компанія Ілона Маска SpaceX, передає "Радіо Свобода".

Відразу після інциденту 23 квітня SpaceX заявила, що капсула була "серйозно пошкоджена" в результаті аварії під час випробувань допоміжних двигунів апарату. Причина аварії не повідомлялася, представник SpaceX назвав подію "аномалією".

На відео, що з'явилося в каналі Youtube, видно потужний вибух, внаслідок якого капсула знищена повністю.

Втрата першого апарату SpaceX для відправки людей на орбіту, імовірно, призведе до перенесення запусків пілотованих космічних кораблів компанії SpaceX, перший з яких планувався на кінець липня 2019 року.