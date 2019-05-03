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Під Києвом пограбували будинок нардепа: вкрадено велику суму – ЗМІ

П'ятниця, 3 травня 2019, 10:26
Під Києвом пограбували будинок нардепа: вкрадено велику суму – ЗМІ

Четверо невідомих у масках скоїли розбійний напад на будинок народного депутата фракції "Народний фронт" Павла Пинзеника під Києвом, заволодівши значною сумою коштів в іноземній валюті.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Київської області.

За інформацією поліції, інцидент стався під ранок п'ятниці.

"Четверо невідомих у балаклавах проникли в будинок в Глевасі Васильківського району і під загрозою насильства заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті, після чого втекли", - розповіли в прес-службі.

У главку додали, що зловмисники зв'язали чоловіка і жінку, які перебували в будинку. Разом з тим, в прес-службі не уточнили, чи є потерпілими сам Пинзеник і його дружина.

Наразі на місці працює оперативно-слідча група, кінологи. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Також у поліції Київської області попросили використовувати тільки офіційну інформацію, щоб не нашкодити слідству.

За інформацією джерела інтернет-видання "Обозреватель", у нардепа під загрозою пістолета з сейфа вкрали $ 40 тис і EUR20 тис, телефони та інше майно.

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналКиївська областьполіція
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