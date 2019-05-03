Під час гасіння пожежі в столичному колекторі знайшли два тіла
П'ятниця, 3 травня 2019, 10:44
Під час гасіння пожежі в столичному колекторі теплотраси виявили тіла двох чоловіків.
Про це повідомляє у п’ятницю офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що 3 травня о 05:06 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в районі Повітрофлотського шляхопроводу у Солом’янському районі Києва.
За даними вогнеборців, у колекторі теплотраси горіло сміття.
О 05:58 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі в камері колектора вогнеборці виявили тіла двох чоловіків.
Обставини трагедії та особи загиблих встановлюють правоохоронні органи.