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Під час гасіння пожежі в столичному колекторі знайшли два тіла

П'ятниця, 3 травня 2019, 10:44

Під час гасіння пожежі в столичному колекторі теплотраси виявили тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє у п’ятницю офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 3 травня о 05:06 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в районі Повітрофлотського шляхопроводу у Солом’янському районі Києва.

За даними вогнеборців, у колекторі теплотраси горіло сміття.

О 05:58 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі в камері колектора вогнеборці виявили тіла двох чоловіків.

Обставини трагедії та особи загиблих встановлюють правоохоронні органи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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