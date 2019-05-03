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Радник Зеленського пообіцяв ЄС відновити відповідальність за незаконне збагачення

П'ятниця, 3 травня 2019, 11:50

Радник з питань правоохоронної та антикорупційної політики новообраного президента України Руслан Рябошапка запевняє, що кримінальна відповідальність за незаконне збагачення буде відновлена.

Про це Рябошапка заявив на брифінгу у Брюсселі, де представники Володимира Зеленського зустрічаються з чиновниками ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Однозначно так, це одна із наших першочергових ініціатив. Кримінальна відповідальність буде відновлена за незаконне збагачення. Плюс ми запропонували додатковий інструмент, який дасть змогу нівелювати той негативний ефект, фактично амністію незаконно здобутих капіталів, яка відбулася завдяки рішенню Конституційного суду", - сказав Рябошапка.

Радник з міжнародних питань Олександр Данилюк зазначив, що це питання є однією з умов для успішної співпраці з МВФ.

"Для європейської сторони це також один із пріоритетів, вони кілька разів на цьому наголошували", - додав Рябошапка.

Нагадаємо:

  • Раніше ЄС запропонував комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності експертну допомогу для підготовки законопроектів про незаконне збагачення.
  • ЄС, США, МВФ та Світовий банк вважають, що нові законопроекти щодо поновлення статті про незаконне збагачення у Кримінальному кодексі не можуть стати ефективним засобом у боротьбі з корупцією та повинні бути переглянуті.

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Теми: ЗеленськийЄС
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