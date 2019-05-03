Вихідні будуть теплими, але з сюрпризами – синоптик

В суботу майже по всій Україні дощитиме, у неділю дощі ймовірні лише в західних регіонах, очікується тепла погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"4-5 травня в Україні буде тепло. У денні години температура повітря становитиме +15+22 градуси, на Півдні та Сході +18+24 градуси", – каже вона.

У західних областях трохи прохолодніше: +12+17 градусів, у Карпатах +4+9 градусів.

"У суботу - опади періодично повсюди. Хіба сухі осередки вдень 4 травня можна буде виділити на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, а також на Запоріжжі, Донеччині, в районах Дніпра", – зазначає Діденко.

Водночас 5 травня дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на Заході та Півночі України.

"Вдень у Поминальну неділю дощі ймовірні лише в західних областях. На решті території України буде сонячно", – повідомляє синоптик.

Діденко попереджає, що в неділю очікується поривчастий, до сильного, вітер південного напрямку.

У Києві 4 травня - вночі та вранці очікуються локальні дощі, вдень припинення опадів.

5 травня - вночі є ймовірність дощу, вдень буде сонячно.

Вдень 5 травня в столиці очікується вітер із сильними поривами.

Температура повітря вихідними у Києві +18+20 градусів.

Водночас, за словами Діденко, в понеділок у Києві похолодає, передбачається дощ.