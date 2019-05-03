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За булінг у столичній школі оштрафували батьків двох учнів

П'ятниця, 3 травня 2019, 14:42

Оболонський суд міста Києва притягнув до адміністративної відповідальності батьків двох підлітків, що цькували та принижували свого одноклассника.

Про це інформує у п'ятницю прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що до Оболонського управління поліції із заявою звернулись батьки учня четвертого класу. Вони повідомили, що двоє однокласників знущаються з їхнього сина: принизливо жартують, ображають, вчиняють бійки та псують шкільні речі. Через це хлопчик категорично відмовлявся ходити у школу.

Працівники сектору ювенальної превенції відвідали школу, в якій навчаються діти, та провели розмову з учасниками конфлікту та їхніми однокласниками. Правоохоронці встановили, що знущання тривали протягом чотирьох місяців.

Враховуючи всі обставини, поліцейські склали два адміністративні протоколи на батьків винуватців.

Оболонський суд міста Києва притягнув до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення батьків неповнолітніх кривдників та призначив їм штраф у розмірі 850 гривень.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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