Голові Конституційного суду відмовили у візі в США – ЦПК
П'ятниця, 3 травня 2019, 15:32
Главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили у візі в Сполучені Штати Америки.
Про це 3 травня у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.
"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США", - зазначили у ЦПК.
Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.
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Нагадаємо:
- КС опинився в центрі скандалу після того, як 27 лютого ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення держслужбовців.
- Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.
- Станіслав Шевчук склав присягу судді Конституційного Суду 13 березня 2014 року. 21 лютого 2018 року обраний головою КС.
- Рішення про дострокове звільнення голови КС ухвалюється більшістю (від конституційного складу) суддів на підставі особистої заяви голови суду.