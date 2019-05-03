Голові Конституційного суду відмовили у візі в США – ЦПК

Главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили у візі в Сполучені Штати Америки.

Про це 3 травня у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США", - зазначили у ЦПК.

Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.

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