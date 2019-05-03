Голові Конституційного суду відмовили у візі в США – ЦПК

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П'ятниця, 3 травня 2019, 15:32
Станіслав Шевчук

Главі Конституційного суду Станіславу Шевчуку відмовили у візі в Сполучені Штати Америки.

Про це 3 травня у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

"У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США", - зазначили у ЦПК.

Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.

Більше про Конституційний суд читайте: Хто намагається встановити контроль над Конституцією

Нагадаємо:

  • КС опинився в центрі скандалу після того, як 27 лютого ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального  кодексу щодо незаконного збагачення держслужбовців.
  • Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.
  • Станіслав Шевчук склав присягу судді Конституційного Суду 13 березня 2014 року. 21 лютого 2018 року обраний головою КС.
  • Рішення про дострокове звільнення голови КС ухвалюється більшістю (від конституційного складу) суддів на підставі особистої заяви голови суду.   

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Теми: США Конституція суд
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