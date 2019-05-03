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Литва заборонила в’їзд Лєпсу

П'ятниця, 3 травня 2019, 16:23

Литва оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лєпса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Про це повідомляє портал Delfi.

Санкції вступили в силу на підставі списку Магнітського, який дозволяє включати в "чорний список" осіб, пов'язаних з корупцією, відмиванням грошей та порушеннями прав людини. Відповідне рішення підписав міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас після звернення глави МЗС Лінаса Лінкявічюса.

"З урахуванням звернення глави МЗС, підтверджуємо, що міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас 30 квітня підписав наказ, що забороняє в'їзд цій особі на територію Литовської Республіки", – сказала представниця глави МВС Єва Дірмайте.

Віце-міністр закордонних справ Дарюс Скусявічюс сказав, що Лєпса запропонували внести в цей список "після консультацій з союзниками".

"Нам здається, що те, що йому інкримінують в США, - достатній привід для внесення в наш список", - сказав Скусявічюс.

Внести Лепса в "чорний список" пропонували і депутати-консерватори Інгріда Шимоніте, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас. Виконавець приїжджав до Литви з концертом у березні 2019 року.

Нагадаємо:

  • Лєпс може бути пов'язаний з російською мафією - за даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань.
  • Лєпс в Україні вже є персоною нон грата.
  • У квітні Литва вручила Росії ноту через погрози співробітникам посольства.

Європейська правда

Теми: РосіяЛитвасанкції
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