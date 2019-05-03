Через масове отруєння Нацгвардійців відкрили кримінальну справу

Військова прокуратура Львівського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом масового харчового отруєння бійців Національної гвардії.

Про це повідомив заступник військового прокурора Львівського гарнізону Роман Бучко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кримінальне провадження відкрито за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК (недбале ставлення військової службової особи до служби, що завдало істотної шкоди або що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану або бойової обстановки). Слідство доручено львівському підрозділу ДБР", - розповів Бучко.



За його словами, фахівці проводять дослідження і він пообіцяв, що найближчим часом встановлять причину отруєння.

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