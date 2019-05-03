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Через масове отруєння Нацгвардійців відкрили кримінальну справу

П'ятниця, 3 травня 2019, 17:27

Військова прокуратура Львівського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом масового харчового отруєння бійців Національної гвардії.

Про це повідомив заступник військового прокурора Львівського гарнізону Роман Бучко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кримінальне провадження відкрито за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК (недбале ставлення військової службової особи до служби, що завдало істотної шкоди або що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану або бойової обстановки). Слідство доручено львівському підрозділу ДБР", - розповів Бучко.

За його словами, фахівці проводять дослідження і він пообіцяв, що найближчим часом встановлять причину отруєння.

Нагадаємо:

  • 29-30 квітня 57 військовослужбовців військової частини в райцентрі Золочів Львівської області були госпіталізовані з симптомами харчового отруєння. Їхній стан задовільний.

Теми: прокуратураЛьвівщина
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