Через масове отруєння Нацгвардійців відкрили кримінальну справу
П'ятниця, 3 травня 2019, 17:27
Військова прокуратура Львівського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом масового харчового отруєння бійців Національної гвардії.
Про це повідомив заступник військового прокурора Львівського гарнізону Роман Бучко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Кримінальне провадження відкрито за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК (недбале ставлення військової службової особи до служби, що завдало істотної шкоди або що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану або бойової обстановки). Слідство доручено львівському підрозділу ДБР", - розповів Бучко.
За його словами, фахівці проводять дослідження і він пообіцяв, що найближчим часом встановлять причину отруєння.
Нагадаємо:
- 29-30 квітня 57 військовослужбовців військової частини в райцентрі Золочів Львівської області були госпіталізовані з симптомами харчового отруєння. Їхній стан задовільний.