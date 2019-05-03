Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з окупованого Донбасу

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П'ятниця, 3 травня 2019, 22:51

Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, закинув керівній партії "Право і справедливість" постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Money.pl.

"Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна, надаючи йому 3,5 млрд злотих у рік за цю сировину, щоб він міг загрожувати нашим найближчим сусідам, а також труїти цим вугіллям польських дітей" - заявив Туск.

При цьому він посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту до Польщі вугілля з Донбасу. За даними видання, з березня 2017 року по вересень 2018 року до Польщі поставили 304 тисячі тонн антрациту з Донбасу. Крім того, до Польщі потрапляє вугілля, яке видобувається в Росії.

Видання наголошує, що імпортером антрациту з Донбасу не є польський уряд, що йдеться про приватні фірми.

Повідомляється, що в уряді стежать за імпортом вугілля, однак не знають, чи потрапляє до Польщі вугілля з окупованого Донбасу.

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Теми: Польща вугілля Донбас
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