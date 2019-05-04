Пентагон: Китай використовує концтабори

Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у відправленні більше мільйона своїх громадян - китайських мусульман - до концтаборів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Комуністична партія Китаю використовує сили безпеки для масового ув'язнення китайських мусульман в концтабори", - заявив на брифінгу у Пентагоні Рендалл Шрівер, який у Міноборони США відповідає за азійський напрям.

За його підрахунками, кількість затриманих мусульман - близько трьох мільйонів.

Шрівер, пояснюючи, чому він використав термін, який асоціюється з нацистської Німеччиною, сказав, що це виправдано "з урахуванням масштабів затримань - щонайменше мільйона людей, але, ймовірно, до трьох мільйонів громадян, які представляють десятимільйонне населення уйгурів".

"На сьогоднішній день, це одне з найбільш різких звинувачень США на адресу Пекіна. Заява Шрівера, скоріш за все, тільки посилять напруженість у відносинах з Китаєм, який надзвичайно чутливий до міжнародної критики", - пише "Голос Америки".

Офіційні особи США заявляють, що Китай криміналізував багато аспектів релігії і культури у Сіньцзяні, в тому числі забороняючи батькам давати дітям уйгурські імена.

У Пекіні ж місця тримання затриманих називають "освітніми центрами", метою яких є боротьба з ісламським екстремізмом.