У Черкасах побили журналіста, він у важкому стані

У Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Комаров перебуває в реанімації "у надзвичайно важкому стані".

"Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох у Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші", - додав Томіленко.

Як пише місцеве видання "Прочерк", побитого журналіста з розбитою головою у суботу близько 9 години ранку побачили перехожі на вулиці на перехресті вулиць Надпільної і Небесної Сотні. Перехожі й викликали "швидку".

Зазначається, що Комаров у своїх публікаціях не раз порушував дуже гострі теми, зокрема, нещодавно писав про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії №62. Він також писав про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупцію в Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

Пізніше депутат Черкаської міськради Олександр Радуцький повідомив у Facebook, що Комарова прооперували, він перебуває в комі.

У поліції Черкаської області повідомили, що за фактом нападу на черкащанина відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Там повідомили, що напад на жителя Черкас стався в суботу близько 9 години ранку на одній із вулиць у центрі міста.

"Як стало відомо правоохоронцям, потерпілий йшов по вулиці та на нього напав невідомий чоловік, який завдав йому тілесних ушкоджень, після чого зник з місця події", - додали в поліції.