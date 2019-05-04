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Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня

Субота, 4 травня 2019, 15:04
Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня

Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу пропонуватиме дату інавгурації 19 травня.

Про це він повідомив журналістам під будівлею Верховної Ради.

"Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо", - відповів він на питання, на якій даті інавгурації наполягатиме.

Він також зазначив, що тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій.  

"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити", - сказав Зеленський.

Переможець президентських виборів також повідомив, що його команда готує кроки у відповідь на спрощення Росією отримання громадянства РФ для деяких категорій українців.

"Готуємо. У нас є декілька ходів. Ми в цьому плані повинні бути креативними, швидкими, розумними, такими як ми є, молоді. Будемо поки що готувати, а потім покажемо всім", - заявив він.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийінавгураціяОРДЛОпаспорт
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