Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня
Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу пропонуватиме дату інавгурації 19 травня.
Про це він повідомив журналістам під будівлею Верховної Ради.
"Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо", - відповів він на питання, на якій даті інавгурації наполягатиме.
Він також зазначив, що тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій.
"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити", - сказав Зеленський.
Переможець президентських виборів також повідомив, що його команда готує кроки у відповідь на спрощення Росією отримання громадянства РФ для деяких категорій українців.
"Готуємо. У нас є декілька ходів. Ми в цьому плані повинні бути креативними, швидкими, розумними, такими як ми є, молоді. Будемо поки що готувати, а потім покажемо всім", - заявив він.