Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня

Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу пропонуватиме дату інавгурації 19 травня.

Про це він повідомив журналістам під будівлею Верховної Ради.

"Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо", - відповів він на питання, на якій даті інавгурації наполягатиме.

Він також зазначив, що тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій.

"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити", - сказав Зеленський.

Переможець президентських виборів також повідомив, що його команда готує кроки у відповідь на спрощення Росією отримання громадянства РФ для деяких категорій українців.

"Готуємо. У нас є декілька ходів. Ми в цьому плані повинні бути креативними, швидкими, розумними, такими як ми є, молоді. Будемо поки що готувати, а потім покажемо всім", - заявив він.