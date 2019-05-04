"Ні забудові Протасового Яру": у Києві протестувальники перекривали вулицю
У Києві протестувальники проти забудови Протасового Яру частково перекривали рух транспорту на однойменній вулиці: учасники акції ходили переходом, скандуючи "Ні забудові!".
Як повідомляє Hromadske, , учасники акції пропускали по одній автівці, а перед водіями, які змушені були зупинятися і стояти, вибачалися та додавали: "Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти".
Акція проходила близько 16:00, після неї учасники протесту закликали підписати петицію проти забудовника, розблокували вулицю та почали розходитися.
Перед акцією між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички: сторони кидалися одне на одного, однак до бійки не дійшло.
За даними учасників акції, три 30-40 поверхових будинки ЖК Tourbillon забудовник ТОВ "Дайтона Груп" планує звести біля лісопосадки між вул.Протасів Яр та вул.Амосова, для чого планують знищити 3 га зелених насаджень.
На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2019 р.
Нагадаємо,
- 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.
- 3 травня комісія КМДА розглянула питання щодо будівництва у Протасовому Яру та за результатами обговорення з громадськістю ухвалила рекомендацію забудовнику "утриматись від виконання будь-яких робіт до прийняття остаточного рішення". Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості, яка надалі буде вивчати інформацію щодо будівництва на ділянці по вул.Амосова, 6.
- Департаменту земельних ресурсів спільно з Департаментом благоустрою доручено провести обстеження земельної ділянки, під час якого "перевірити межі ділянки і встановлення паркану відповідно до дозвільних документів".
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