Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ні забудові Протасового Яру": у Києві протестувальники перекривали вулицю

Субота, 4 травня 2019, 22:48

У Києві протестувальники проти забудови Протасового Яру частково перекривали рух транспорту на однойменній вулиці: учасники акції ходили переходом, скандуючи "Ні забудові!". 

Як повідомляє Hromadske, , учасники акції пропускали по одній автівці, а перед водіями, які змушені були зупинятися і стояти, вибачалися та додавали: "Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти".

Акція проходила близько 16:00, після неї учасники протесту закликали підписати петицію проти забудовника, розблокували вулицю та почали розходитися. 

Перед акцією між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички: сторони кидалися одне на одного, однак до бійки не дійшло.

За даними учасників акції, три 30-40 поверхових будинки ЖК Tourbillon забудовник ТОВ "Дайтона Груп" планує звести біля лісопосадки між вул.Протасів Яр та вул.Амосова, для чого планують знищити 3 га зелених насаджень. 

 
 
Фото з FB Сергія Мельниченка

Нагадаємо,

  • 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей. 
  • 3 травня комісія КМДА розглянула питання щодо будівництва у Протасовому Яру та за результатами обговорення з громадськістю ухвалила рекомендацію забудовнику "утриматись від виконання будь-яких робіт до прийняття остаточного рішення". Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості, яка надалі буде вивчати інформацію щодо будівництва на ділянці по вул.Амосова, 6.
  • Департаменту земельних ресурсів спільно з Департаментом благоустрою доручено провести обстеження земельної ділянки, під час якого "перевірити межі ділянки і встановлення паркану відповідно до дозвільних документів". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбудівництвоакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: