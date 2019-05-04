"Ні забудові Протасового Яру": у Києві протестувальники перекривали вулицю

У Києві протестувальники проти забудови Протасового Яру частково перекривали рух транспорту на однойменній вулиці: учасники акції ходили переходом, скандуючи "Ні забудові!".

Як повідомляє Hromadske, , учасники акції пропускали по одній автівці, а перед водіями, які змушені були зупинятися і стояти, вибачалися та додавали: "Коли тут буде три сорокаповерхівки, будете у ще гірших заторах стояти".

Акція проходила близько 16:00, після неї учасники протесту закликали підписати петицію проти забудовника, розблокували вулицю та почали розходитися.

Перед акцією між протестувальниками та чоловіками, які охороняли забудову, сталися сутички: сторони кидалися одне на одного, однак до бійки не дійшло.

За даними учасників акції, три 30-40 поверхових будинки ЖК Tourbillon забудовник ТОВ "Дайтона Груп" планує звести біля лісопосадки між вул.Протасів Яр та вул.Амосова, для чого планують знищити 3 га зелених насаджень.

На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2019 р.

Фото з FB Сергія Мельниченка

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