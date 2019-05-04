Зеленський написав Парубію про "вакуум влади" і тисне з датою інавгурації

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський написав листа на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо призначення дати інавгурації.

Відповідний лист Зеленський продемонстрував на своїй сторінці у Facebook.

"В умовах зовнішньої агресії для нашої країни надзвичайно важливо уникнути "вакууму влади" та забезпечити якнайшвидше набуття повноважень новообраним президентом України". ... Пропоную провести урочисте засідання для складення присяги 19 травня", - йдеться у листі.

Також Зеленський висловив сподівання, що народні депутати підтримають пропозиції його команди на засіданні 14 травня, "адже нам потрібно працювати, зокрема і з парламентом".

"Визначеність вкрай важлива і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для мене особисто", - додав Зеленський.

У свою чергу глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив під дописом Зеленського, що 19 травня - "вкрай невдала дата для інавгурації".

"19 травня - День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений указом президента у 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ", - зазначив В'ятрович.