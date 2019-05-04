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Зеленський написав Парубію про "вакуум влади" і тисне з датою інавгурації

Субота, 4 травня 2019, 23:02

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський написав листа на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо призначення  дати інавгурації. 

Відповідний лист Зеленський продемонстрував на своїй сторінці у Facebook. 

"В умовах зовнішньої агресії для нашої країни надзвичайно важливо уникнути "вакууму влади" та забезпечити якнайшвидше набуття повноважень новообраним президентом України". ... Пропоную провести урочисте засідання для складення присяги 19 травня", - йдеться у листі.  

Також Зеленський висловив сподівання, що народні депутати підтримають пропозиції його команди на засіданні 14 травня, "адже нам потрібно працювати, зокрема і з парламентом". 

"Визначеність вкрай важлива і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для мене особисто", - додав Зеленський. 

 

У свою чергу  глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив під дописом Зеленського, що 19 травня - "вкрай невдала дата для інавгурації".

"19 травня - День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений указом президента у 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ", - зазначив В'ятрович. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийвибориВерховна Рада
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