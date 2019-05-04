Зеленський написав Парубію про "вакуум влади" і тисне з датою інавгурації

12112 переглядів
Субота, 4 травня 2019, 23:02

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський написав листа на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо призначення  дати інавгурації. 

Відповідний лист Зеленський продемонстрував на своїй сторінці у Facebook. 

"В умовах зовнішньої агресії для нашої країни надзвичайно важливо уникнути "вакууму влади" та забезпечити якнайшвидше набуття повноважень новообраним президентом України". ... Пропоную провести урочисте засідання для складення присяги 19 травня", - йдеться у листі.  

Також Зеленський висловив сподівання, що народні депутати підтримають пропозиції його команди на засіданні 14 травня, "адже нам потрібно працювати, зокрема і з парламентом". 

"Визначеність вкрай важлива і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для мене особисто", - додав Зеленський. 

 

У свою чергу  глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив під дописом Зеленського, що 19 травня - "вкрай невдала дата для інавгурації".

"19 травня - День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений указом президента у 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ", - зазначив В'ятрович. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський вибори Верховна Рада
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лідери фракцій більшості проігнорували зустріч із Зеленським 4 травня 2019, 20:34
Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано 4 травня 2019, 17:56
Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня 4 травня 2019, 15:04
Усі новини
Головні новини
В'ятрович пояснив, чому не варто призначати інавгурацію на 19 травня
Звільненого главу Нацтелерадіо замінив представник АП Порошенка
Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано
Зеленський: Хочемо провести інавгурацію 19 травня
Усі новини
дослідження

Як секс впливає на наш мозок

Медицина

Чи можна людям, які живуть з ВІЛ, робити щеплення

Історії успіху

Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію