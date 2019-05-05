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Кличко продав екскурсію Києвом за $50 тисяч

Неділя, 5 травня 2019, 08:58

На благодійному вечорі, який влаштувала Всесвітня боксерська рада (WBC) мер Києва Віталій Кличко продав екскурсію Києвом за 50 тисяч доларів.

Як повідомили у прес-службі Кличка, гроші WBC традиційно збирала на підтримку і реабілітацію спортсменів в усьому світі.

"Я перебуваю у відрядженні у США і був радий долучитися до заходу та зробити промо Києву та Україні. Екскурсія нашим містом "пішла" за 50 тисяч доларів", - зазначив Кличко.

Кому саме дістався лот від мера Києва, не повідомляється. 

Захід "Ніч чемпіонів" відбувся в Лас-Вегасі, у ньому взяли участь легенди боксу Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші.

Українська правда

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Теми: КиївВіталій Кличкотуризм
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