Кличко продав екскурсію Києвом за $50 тисяч
Неділя, 5 травня 2019, 08:58
На благодійному вечорі, який влаштувала Всесвітня боксерська рада (WBC) мер Києва Віталій Кличко продав екскурсію Києвом за 50 тисяч доларів.
Як повідомили у прес-службі Кличка, гроші WBC традиційно збирала на підтримку і реабілітацію спортсменів в усьому світі.
"Я перебуваю у відрядженні у США і був радий долучитися до заходу та зробити промо Києву та Україні. Екскурсія нашим містом "пішла" за 50 тисяч доларів", - зазначив Кличко.
Кому саме дістався лот від мера Києва, не повідомляється.
Захід "Ніч чемпіонів" відбувся в Лас-Вегасі, у ньому взяли участь легенди боксу Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші.
Українська правда