На Київщині застрелили заступника начальника відділення поліції

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Неділя, 5 травня 2019, 10:49
фото - ГУ НП у Київській обл.

У Київській області невідомий застрелив заступника Баришівського відділення поліції, завдавши йому вогнепальне поранення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, інцидент стався в ніч на 5 травня, коли правоохоронець перебував поза виконанням службових обов'язків.  

"Встановлено, що працівник поліції перебував в одному з кафе м.Баришівка. Коли чоловік вийшов на терасу, невідомий завдав йому кульове поранення у шию. Медики не змогли врятувати життя постраждалому", - повідомили в управлінні поліції. 

 
фото - відділ комунікації управління поліції в Київській обл.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину, в області введено спеціальну операцію "Сирена". 

"За фактом навмисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)", - зазначили правоохоронці.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне. 

Українська правда

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Теми: поліція Київська область вбивство
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