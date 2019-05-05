У Португалії учасники "Безсмертного полку" напали на українців

У неділю в столиці Португалії Лісабоні учасники акції "Безсмертний полк" напали на українців, які стояли з плакатами про жертв сталінського режиму та теперішньої війни на Сході України.

Про це повідомив голова спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що цього року російське посольство, комуністична партія Португалії і супутні організації лівого спрямування знову провели пропагандистську акцію "Безсмертний полк" у Лісабоні.

"Представники української громади в Португалії, дізнавшись із соціальних мереж про заплановану акцію, також взяли участь у ній, але з плакатами та гаслами, які показують справжню роль Сталіна у розв’язуванні Другої Світової війни і численних жертв сталінського терору та, що стосується теперішньої московсько-української війни", - пише Садоха.

За його словами, організатори "Безсмертного полку" здійснили агресію щодо українців.

"Були вирвані плакати, вирваний та розбитий телефон однієї українки, та після акції був вчинений напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного внука розбили фару в автомобілі, і він отримав декілька ударів бейсбольною бітою по тілу", - зазначив Садоха.