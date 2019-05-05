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Москва: пасажирський літак загорівся при посадці в "Шереметьєво", є загиблі

Неділя, 5 травня 2019, 19:19
Москва: пасажирський літак загорівся при посадці в Шереметьєво, є загиблі

Пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.

Про це повідомили ТАСС у неділю в екстрених службах.

"Пасажирський літак вилетів з Шереметьєво до Мурманська. Через деякий час він запросив аварійну посадку, під час посадки загорівся", - сказав співрозмовник агентства.

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Сидишь такой, ждёшь свой рейс, а за окном самолёты горят 😐 #шереметьево

Публикация от Золотова Таня (@tyz_1_) 5 Май 2019 в 8:37 PDT

Літак вилетів близько 18:00 за московським часом із Шереметьєво, зробив кілька кіл над Московською областю і різко пішов на зниження. Близько 18:40 він здійснив посадку.

Літак, що зробив аварійну посадку, був повністю охоплений вогнем.

"Літак горить по всій площі. Люди вистрибували на ходу", - сказало джерело.

Воно також повідомило, що SSJ-100 міг загорітися через попадання в нього блискавки.

Пізніше джерело в службах аеропорту повідомило "Інтерфаксу", що пожежу в літаку загасили.

У той же час, Агентство міських новин "Москва" повідомляє з посиланням на джерело в екстрених службах, що при аварійній посадці літака в Шереметьєво загинули десять осіб.

"За попередніми даними, в результаті аварійної посадки літака і його загоряння загинули 10 осіб", - сказав співрозмовник агентства.

Телеграм-канал Mash пише, що, за попередніми даними, в екстрені служби надійшла інформація про десятьох загиблих і одного потерпілого.

При цьому ТАСС повідомляє про одного загиблого.

"В результаті події, за попередніми даними, загинула одна людина. Всього на борту було 73 пасажири і шість членів екіпажу", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас у прес-службі Слідчого комітету РФ повідомили, що за фактом аварійної посадки пасажирського Superjet-100 порушено кримінальну справу.

"За фактом аварійної посадки пасажирського літака в столичному аеропорту Шереметьєво порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб)", - йдеться в повідомленні

"На даний момент слідство має інформацію про 1 загиблого та 4 постраждалих, що звернулися по медичну допомогу. Дані про кількість постраждалих уточнюються", - додали в СК.

Українська правда

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Теми: Росіяавіа
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