Байден назвав Трампа клоуном

Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентській гонці 2020 року, виступаючи перед донорами у суботу у Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа "клоуном".

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що один із донорів, які виділяють кошти на президентську кампнію, закликав колишнього віце-президента США відповісти на прізвиська, якими Трамп назвав його та інших опонентів-демократів.

Байден заявив, що не має наміру відповідати Трампу на його "гру прізвиськ", а прагне зберегти дискурс на більш високому рівні.

"Єдине місце, де у нього є довіра, - це бруд. Єдине, на що він не знає, як реагувати, - це проблеми і специфіка", - сказав він.

Тим не менш, екс-віце президент США назвав Трампа клоуном.

"Є багато прізвиськ, які я хотів би дати йому. Ми могли б просто почати з клоуна", - сказав політик.

"Трамп регулярно дає прізвиська політичним опонентам. У Twitter він називав Байдена "Сонним Джо", - пише агентство.

Байден також сказав донорам, що у розмові з ним 14 глав держав з усього світу висловили занепокоєння щодо Трампа.

Політик зазначив, що цей список включав Маргарет Тетчер, але потім виправився, сказавши, що насправді мав на увазі нинішнього британського прем'єр-міністра Терезу Мей. Свою помилку він назвав "обмовкою за Фрейдом".