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Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%

Понеділок, 6 травня 2019, 06:14
Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%

Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця тижня Вашингтон підніме з 10% до 25% тарифи на імпортовану з Китаю продукцію на загальну суму 200 млрд доларів.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Протягом 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25 відсотків на високотехнологічні товари вартістю 50 мільярдів доларів і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів доларів. Цими виплатами частково пояснюються наші чудові економічні результати.

У п'ятницю 10 відсотків підвищаться до 25 відсотків. 325 мільярдів доларів у вигляді інших товарів, які нам відправляє Китай, поки не обкладаються митом, але незабаром будуть - за ставкою в 25 відсотків", - написав глава Білого дому.

Такий крок з боку Вашингтона глава Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт.

Теми: ТрампКитайСША
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