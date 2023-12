Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%

Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця тижня Вашингтон підніме з 10% до 25% тарифи на імпортовану з Китаю продукцію на загальну суму 200 млрд доларів.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Протягом 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25 відсотків на високотехнологічні товари вартістю 50 мільярдів доларів і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів доларів. Цими виплатами частково пояснюються наші чудові економічні результати.

У п'ятницю 10 відсотків підвищаться до 25 відсотків. 325 мільярдів доларів у вигляді інших товарів, які нам відправляє Китай, поки не обкладаються митом, але незабаром будуть - за ставкою в 25 відсотків", - написав глава Білого дому.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....