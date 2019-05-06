Болтон: США направляють авіаносець для "безкомпромісної відповіді" Ірану

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Понеділок, 6 травня 2019, 06:48

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон направляє авіаносне ударне угруповання на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і тактичну групу бомбардувальників в регіон Центрального командування ВС США.

Про це повідомляє DW.

За словами Болтона, цей крок має продемонструвати, що США готові дати "безкомпромісну відповідь" на будь-яке посягання на свої інтереси або на інтереси своїх союзників у близькосхідному регіоні.

Радник Трампа підкреслив, що США "не прагнуть до війни з іранським режимом", але готові відреагувати на будь-який напад Корпусу вартових ісламської революції або регулярних військ сил Ірану.

Водночас у Тегерані заявили, що мобілізують усі ресурси, у тому числі використовувати сірий ринок для продажу нафти, щоб подолати наслідки від санкцій США.

5 травня заступник міністра нафти з міжнародних і торгових питань Амір Хосейн Заманінія зазначив, що мова йде про відповідь на обмежувальні заходи, які Іран вважає "несправедливими і незаконними".

За словами заступника міністра, для подолання наслідків тиску з боку Сполучених Штатів "потрібне прийняття серйозних рішень щодо фінансового та економічного регулювання, і уряд працює над цим".

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Теми: США Іран
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