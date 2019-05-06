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Клімкін готовий співпрацювати з Зеленським

Понеділок, 6 травня 2019, 12:44
Клімкін готовий співпрацювати з Зеленським

Міністр закордонних справ Павло Клімкін готовий співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським у зовнішньополітичній сфері.

Про це він сказав у кулуарах Київського єврейського форуму 6 травня, повідомляє "Укрінформ".

"По-перше, мене ніхто не буде звільняти, оскільки у нас має бути політична культура. У політичній культурі, і це, я вважаю, дуже правильно, по-людськи, буде дозволити новому президенту вибрати тих, з ким він має працювати у таких сферах, як зовнішня політика і оборона", - сказав Клімкін.

"Звичайно, я маю запропонувати новому президенту свою відставку, і я це, безумовно, зроблю", - додав міністр.

За словами Клімкіна, він має свої, в тому числі і політичні плани, але не виключає співпраці з Зеленським.

"Я вважаю, що там, де збігаються принципи і де збігаються пріоритети, і я в тому дуже оптимістичний, ми, безумовно, будемо працювати й далі. Це стосується як можливих порад, якщо вони будуть потрібні, обговорення, а також, можливо, участі в переговорах. Я вважаю, що це не про нас, не про персоналії, а власне про Україну", - резюмував Клімкін.

Він також додав, що мав зустріч з Зеленським, під час якої вони обговорювали різні питання.

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінЗеленський
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