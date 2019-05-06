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Полторак готовий доповісти Зеленському про стан ЗСУ і реформи в обороні

Понеділок, 6 травня 2019, 12:57

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що  поки не мав ніяких перемовин з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, але якщо такі будуть, то готовий йому доповісти про стан Збройних сил, про реформи та інше.

Про це він розповів журналістам під час робочої поїздки на Харківщину, передає "Прямий".

"У мене не було ніяких перемовин з новообраним президентом України. Я хотів би сказати, що я цивілізована людина, я буду діяти в рамках чинного законодавства і я думаю, що в даний час коли така зустріч відбудеться, я готовий доповісти про стан Збройних сил України, про реформи, про завдання, про моє бачення майбутнього Збройних сил України", - сказав Полторак.

Він додав, що, на його думку, кожен має діяти в рамках своїх повноважень - новообраний президент в рамках своїх повноважень, міністр оборони в рамках своїх.

Міністр оборони наголосив, що буде виконувати свої функціональні обов'язки, поки йому довіряє президент, Верховна Рада і народ України.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПолторакМіноборониЗеленський
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