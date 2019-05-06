Вантажівка з туристами зірвалась у річку в Карпатах, троє загиблих

У селі Красник Верховинського району на Івано-Франківщині вантажний автомобіль "ГАЗ-66", який перевозив туристів, перекинувся у річку, в результаті чого загинуло троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Зазначається, що автомобіль зірвався в річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. За даними ДСНС, 3 осіб врятували та передали медикам, після чого потерпілих було доставлено до Верховинської центральної районної лікарні.



фото ДСНС

"На березі річки знаходиться 16 осіб та проводиться їх огляд. Рятувальники за допомогою лебідки від вантажного автомобіля підняли з води пошкоджений автомобіль "ГАЗ-66" на колеса. Виявлено тіла 3 загиблих. Пошуки ще однієї людини тривають", - йдеться у повідомленні.

фото ДСНС

Повідомляється, що до рятувальних робіт від ДСНС в області залучено 12 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу.

За даними поліції, автомобіль в якому перебувало 24 особи (23 туристи і 1 водій) з невідомих причин опинився в річці.

Повідомляється, що попередньо відомо, що група туристів з Білорусі мала здійснити сплав річкою, тому направлялися до місця призначення. Серед загиблих чоловік, який був керівником групи, і двоє жінок.