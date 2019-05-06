"Мотор Січ" призупиняє сполучення "Київ-Ужгород"

Компанія "Мотор Січ" з 17 травня припиняє регулярні авіарейси за маршрутом "Київ – Ужгород", останній політ відбудеться 10 травня.

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на контакт-центр компанії.

Відзначається, що у "Мотор Січі" таке рішення пояснили нерентабельністю рейсів у напрямку Закарпаття.

Наразі на сайті перевізника можливо придбати квитки лише до 10 травня.

Разом з тим на прохання "Української правди" підтвердити інформацію про закриття рейсу у "Мотор Січі" за телефоном, вказаним на сайті, відповіли, що не коментують чуток, а вся офіційна інформація публікується на їхньому сайті.

"На сайті ми викладаємо наші новини. Я не знаю, що це за контактний центр, на який посилаються. Те, що хтось придумав, то я за них не відповідаю. Такої інформації (про закриття рейсу, – ред.) не надходило від нашого центру. Вся інформація у нас на сайті", - відповів чоловік, який назвався комерційним директором авіакомпанії, але відмовився назвати своє ім'я.

У свою чергу директор аеропорту "Ужгород" Руслан Лііс запевнив, що сполучення з Києвом не скасовується, а призупиняється, мовляв, наразі з "Мотор Січчю" ведуть переговори про щоденні рейси "Київ-Ужгород".

Також, за його словами, 17 травня на сесії облради планують висунути питання про компенсування збитків компанії-перевізнику.

На який термін призупинено польоти, Лііс не сказав, відзначивши, що зараз вони перебувають на стадії листування.

"Саме головне вирішити питання – це аби на сесії було прийнято рішення про компенсацію збитків. Це законний шлях в законодавстві України аби підтримати авіасполучення. Область має робити підтримку цьому рейсу", - цитує Лііса Mukachevo.net.

Про проблеми зі сполученням "Київ – Ужгород" повідомив і міністр інфраструктури Володимир Омелян, але він запевняє, що "зради" не буде.

Він нагадав, що зліт/посадка в аеропорту Ужгорода можлива лише з заходом на територію Словаччини, оскільки свого часу в іншому торці злітної смуги місцеві чиновники збудували приватні будинки.

"Після вступу Словаччини в ЄС і НАТО дозвіл на захід в її повітряний простір регулюється вже не лише двосторонніми угодами, але й цими міжнародними структурами", - написав Омелян.

Він додав, що для забезпечення регулярного авіасполучення Мінінфраструктури провело "колосальну роботу": Украерорух вперше з поміж усіх провайдерів країн-не членів ЄС і аеропорт Ужгорода отримали сертифікат Європейського агентства з безпеки польотів, на рівні міністерств транспорту, оборони, державіаслужб, прем'єр-міністрів і президентів провели низку переговорів.

"Найближчим часом буде підписано кінцеву угоду про інструментальний захід, про що йшлося в нещодавно ухваленій спільній декларації прем'єр-міністрів України і Словаччини", - пояснив Омелян.

Разом з тим він додав, що авіакомпанія "Мотор Січ" зі свого боку має "абсолютно адекватні вимоги: комерційна окупність рейсів, реклама цього напрямку".

"Тому, зараз керівництво області, міста і аеропорту, народні депутати, які справді вболівають за рідний край, докладуть усіх зусиль, щоб вибудувати ефективний механізм співпраці з "Мотор-Січчю". Більше того, знайдуть рішення для зручних авіакомпанії і пасажирам рейсів", - підсумував Омелян.

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