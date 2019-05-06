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На Україну суне циклон Ксеркс, синоптики попереджають про температурну гойдалку

Понеділок, 6 травня 2019, 18:03

У найближчі дні очікуються дощі, грози і неймовірний температурний контраст, який несе циклон Xerxes, що прийде в Україну вже 7 травня.

Про це розповіла у Fаcebook синоптик Наталка Діденко.

"Температура повітря продемонструє неймовірний контраст. На Заході буде найхолодніше, максимально всього +5+12 градусів, у Карпатах +1+5 градусів. На Сході - найтепліше, вдень +20+26 градусів. На решті території +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів", - повідомила вона.

За її даними, 8-9 травня в Україні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 11-16°.

На решті території вночі 4-9°, на сході країни 8-13°, вдень 13-18°, у східній частині 8 травня 19-24°.

В Карпатах без істотних опадів; вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-6° тепла.

На Київщині 8-9 травня також пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Діденко розповіла, що 10 травня в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози; вночі у східних та південних областях переважно без опадів. 11 травня без опадів, лише вдень у північних, центральних та Одеській областях невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 6-11°, вдень 10 травня 13-19°, 11 травня 15-21°; у західних областях вночі 3-9° тепла, вдень 11-17°.

У столичному регіоні 10 травня короткочасні дощі, грози. 11 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 6-11°, вдень 10 травня 13-19°, 11 травня 15-21°.

Українська правда

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Теми: погода
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