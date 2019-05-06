Кулеба: Ми не хочемо, щоб Росії пробачали агресію

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Понеділок, 6 травня 2019, 19:45

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що Рада Європи не повинна пробачати Російській Федерації її порушення та агресію проти України.  

Так він відреагував у Twitter на сподівання президента Франції Еммануеля Макрона на те, що Росія залишиться членом Ради Європи попри розбіжності з іншими членами.

"Україна теж хоче, щоб Росія залишалася у Раді Європи і виконувала рішення цієї організації, ухвалені у відповідь на російську агресію проти України. Але ми не хочемо, щоб Росії пробачали усі її порушення та агресію, аби лише вона залишалася в Раді Європі" – написав Кулеба.

Нагадаємо:

  • Франція у середині травня розпочне головування у Раді Європи – і президент Франції Еммануель Макрон уже висловив сподівання, що Росія залишиться її членом.
  • ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а РФ у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї.
  • У червні 2017 року Росія перестала сплачувати свій внесок та обіцяє відновити його, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".
  • Торік генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

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Теми: Росія Європа міжнародні відносини дипломатичні відносини


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