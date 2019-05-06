Кулеба: Ми не хочемо, щоб Росії пробачали агресію

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що Рада Європи не повинна пробачати Російській Федерації її порушення та агресію проти України.

Так він відреагував у Twitter на сподівання президента Франції Еммануеля Макрона на те, що Росія залишиться членом Ради Європи попри розбіжності з іншими членами.

"Україна теж хоче, щоб Росія залишалася у Раді Європи і виконувала рішення цієї організації, ухвалені у відповідь на російську агресію проти України. Але ми не хочемо, щоб Росії пробачали усі її порушення та агресію, аби лише вона залишалася в Раді Європі" – написав Кулеба.

Нагадаємо: