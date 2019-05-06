За стрілянину у пабі учаснику бойових дій загрожує 7 років

Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному киянину, який 5 травня вчинив стрілянину у пабі й поранив журналіста.

Раніше "Настоящєє врємя" повідомляло, що його кореспондента Володимира Рунця поранив у неділю ввечері ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша, вистріливши журналісту в ногу.

Рунця прооперували, його чекають ще дві операції.

За даними видання, Регеша – колишній коханець знайомої Рунця, який був винен дівчині велику суму грошей і погрожував їй. 5 травня він нібито обіцяв повернути гроші, але у паб приїхав зі зброєю: стріляв у повітря з пістолета і погрожував вбити жінку, а коли пістолет заклинило, дістав із багажника рушницю і почав стріляти у гостей пабу.

За даними прокуратури Києва, близько 22:00 в неділю на літній терасі "Портер Пабу" на Оболоні чоловік під час словесного конфлікту з компанією здійснив 6 пострілів із гвинтівки.

Одна з куль влучила у потерпілого і завдала йому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи.

Зловмисника затримали.

За даними поліції, після стрілянини зловмисник викинув зброю, сів в авто і втік –правоохоронці ввели план "Сирена", екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль утікача і почав переслідування, тож зрештою правопорушник вирішив здатися та самостійно приїхав до територіального управління поліції.

Під час обшуку автомобіля, яким він керував, вилучено карабін "Сайга" Н-04132530 калібру 7,62 мм, набої 7,62*39мм, магазин ємністю 20 набоїв калібру 7,62 мм, магазини ємністю 30 набоїв калібру 7,62*39 мм, два порожніх магазини, 1 набій калібру 5,45 мм та 1 набір калібру 9*18мм.

За результатами слідства чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

Наразі готується клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.