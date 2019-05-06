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СБУ: Спецслужби Росії вербували працівника арсеналу ЗСУ

Понеділок, 6 травня 2019, 23:29
СБУ: Спецслужби Росії вербували працівника арсеналу ЗСУ

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України попередили підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному із арсеналів Збройних сил України.

Як повідомляє СБУ, на початку поточного року представники російської спецслужби завербували працівника арсеналу ЗСУ, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.

Для цього вони використовували методи психологічного впливу та тиску, погрожуючи  безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Перед працівником арсеналу поставили завдання збирати й передавати інформацію про військовий об’єкт, зокрема стан охорони, наявність та переміщення зброї.

"Отриману інформацію країна-агресор планувала використати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті для підриву обороноздатності України", – заявляє СБУ.

"За виконання завдань працівнику ЗСУ спецслужби РФ обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії", – уточнює відомство.

За даними СБУ, службовця арсеналу забезпечили необхідними засобами зв’язку та електронними каналами для передачі інформації з обмеженим доступом, а супровід і координацію його діяльності куратори здійснювали з Росії через Інтернет.

"Завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягування українського громадянина у протиправну діяльність на шкоду національним інтересам України", – заявляє Служба безпеки України.

Статті 111 (державна  зрада) та 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Водночас, згідно з положеннями ч. 2 ст. 111 ККУ від кримінальної відповідальності звільняється громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно повідомив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання.

Частина друга ст. 258-3 передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУзброяРосіядиверсанти
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