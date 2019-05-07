Facebook видалив майже 100 акаунтів і груп з російською пропагандою

Адміністрація Facebook видалила 97 керованих з Росії і сфокусованих на Україні сторінок, груп і акаунтів, які скоординовано поширювали недостовірну інформацію.

Про це повідомляється в блозі соцмережі.

"Люди, які стоять за цією діяльністю, використовували фальшиві облікові записи для управління сторінками і групами, поширення свого контенту і підвищення залученості користувачів, а також для залучення їх до переходу на інші сайти, з різноманітним контентом", - йдеться в повідомленні.

Скріншот повідомлення однієї з видалених сторінок

Зразок пропагандистських повідомлень, що поширювались видаленими акаунтами

Вони публікували новини про місцеві і політичні новини, включаючи такі теми, як військовий конфлікт в Східній Україні, російська політика, політичні новини в Європі, політика в Україні і громадянська війна в Сирії.

Всього адміністрація соцмережі видалила 62 аккаунта, 10 сторінок і 25 груп. У деяких з акаунтів було 34 тисячі читачів і, як мінімум, у однієз з груп було 86 тисяч читачів.

Повідомляється, що адміністація передала інформацію про виявлену діяльність правоохоронним органам, політикам і галузевим партнерам.

Також було видалено ще 21 аккаунт, сторінку і аккаунт в Instagram, які були частиною меншого мережевого втручання з Росії, спрямованого на Австрію, країни Балтики, Німеччину, Іспанію, Україну і Великобританію. Вони поширювали повідомлення про місцеву політику, включаючи теми біженців, питання релігії, НАТО.

Ці сторінки були виявлені в ході внутрішніх розслідувань скоординованого, як припускається, Росією поширення брехливого ​​контенту.