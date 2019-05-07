Держдеп пояснив заміну посла США в Україні

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Вівторок, 7 травня 2019, 08:15

Державний департамент підтвердив, що посол США Марі Йованович завершує роботу в Україні, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

У Держдепі назвали ротацію посла запланованою.

"Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

Як уточнили в Держдепі, "підтверджена дата від'їзду" дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

"Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства", - наголосили в Державному департаменті США.

Раніше ЗМІ повідомили, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.

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Теми: Україна США дипломатичні відносини


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