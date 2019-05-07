Синоптики прогнозують "не комфортну" погоду: дощі, мокрий сніг і холод
Вівторок, 7 травня 2019, 08:31
У найближчі дні прогнозується похолодання, сильні дощі, а також можливий мокрий сніг.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Вівторок буде особливо потужним та синоптично не комфортним на Заході України - сильні дощі, можливий мокрий сніг подекуди і холодяка", - розповіла синоптик.
За її даними, на решті території, хоча й трохи тепліше, проте з дощами.
На Сході - ще сухо і тепло, до +25 градусів.
У Києві 7 травня очікується дощ, місцями гроза, +18 градусів.
Повідомляється, що у середу, 8 травня в Україні похолодає.
Українська правда