Синоптики прогнозують "не комфортну" погоду: дощі, мокрий сніг і холод

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Вівторок, 7 травня 2019, 08:31

У найближчі дні прогнозується похолодання, сильні дощі, а також можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Вівторок буде особливо потужним та синоптично не комфортним на Заході України - сильні дощі, можливий мокрий сніг подекуди і холодяка", - розповіла синоптик.

За її даними, на решті території, хоча й трохи тепліше, проте з дощами.

На Сході - ще сухо і тепло, до +25 градусів.

У Києві 7 травня очікується дощ, місцями гроза, +18 градусів.

Повідомляється, що у середу, 8 травня в Україні похолодає.

Українська правда

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Теми: погода


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