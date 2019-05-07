Єврокомісар Ган прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

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Вівторок, 7 травня 2019, 12:50

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган прибув до Києва для зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо кореспонденту "Європейської правди".

Єврокомісар прибув до Києва для проведення зустрічей з представниками чинної влади і її наступниками. Візит готувався без публічного анонсування. Зокрема, він відсутній в календарі подій Єврокомісії на цей тиждень.

В даний час він зустрічається з Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що перед цим єврокомісар зустрівся з головою українського уряду Володимиром Гройсманом.

Як повідомляє Урядовий портал, єврокомісар Ган відзначив, що продовжувати реформи дійсно потрібно. "Ми бачимо гарні результати перетворень", – зазначив чиновник і додав, що продовження роботи щодо втілення антикорупційних ініціатив та оновлення системи судочинства – це дуже важливо.

"Хочу також відзначити організацію та проведення президентської виборчої кампанії в Україні. Це саме по собі вже цінно, і цим Україна може пишатися", – додав єврокомісар.

За даними ЄП,  8 травня єврокомісар Ган зустрінеться у Києві з главою МЗС Канади Христею Фріланд.

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Теми: Зеленський ЄС


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