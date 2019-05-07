Суд скасував 60-мільйонні вимоги фіскалів до МАУ Коломойського

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував вимогу Офісу великих платників Державної фіскальної служби щодо сплати авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" 59,96 млн грн податків та зборів.

Як повідомляє Finbalance, за ухвалою Шостого апеляційного адмінсуду Офіс великих платників податків подав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва від 05.02.2019, який задовольнив позов МАУ й скасував податкове повідомлення-рішення Офісу від 06.09.2018 про суму грошового зобов`язання з податків та зборів у 59,96 млн грн (за податковим зобов`язанням – 56,3 млн грн, за штрафними санкціями – 3,6 млн грн).

У ході податкової перевірки встановили, що на підставі угоди оперативного лізингу МАУ в 2013-2015 рр сплатила для компанії-нерезидента (Fintas Aviation Leasing UK One Limited) за оренду двох літаків 431,6 млн грн.

При цьому авіакомпанія скористалася пільгами (звільнення від оподаткування джерела формування доходу), наданими статтею 8 "Морський і повітряний транспорт" Конвенції між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і на приріст вартості майна.

У ході судового процесу авіакомпанія-позивач констатувала, що згідно з положеннями Конвенції, що мають пріоритет над нормами Податкового кодексу, прибуток від комерційної діяльності без створення постійних представництв в іншій Договірній Державі (стаття 7 Конвенції) та дохід від експлуатації повітряних суден у міжнародних перевезеннях, у тому числі шляхом здачі в оренду порожніх повітряних суден (стаття 8 Конвенції), підлягає оподаткуванню виключно в державі, резидентом якої є особа-отримувач прибутку/доходу.

На думку представника позивача, Офіс великих платників податків ДФС дійшов некоректного висновку, що Fintas Aviation Leasing UK One Limited не є бенефіціарним власником отриманого доходу, а лише виконує функцію номінального утримувача (номінального власника), посередника щодо такого доходу.

Проаналізувавши матеріали справи, Окружний адмінсуд Києва дійшов висновку, що "позивач звільнений від оподаткування прибутку нерезидента".

Крім того, суд вказав, що документальна виїзна перевірка позивача проводилась податківцями у період з 23.05.2018 по 07.08.2018, а відповідь від компетентного органу Великобританії на запит ДФС надійшла 13.09.2016 – "тобто поза межами проведеної перевірки".

"Вказане свідчить про те, що відповідач діяв з перевищенням своїх повноважень, що потягло за собою неправомірне втручання в господарську діяльність позивача, а документи, що покладено відповідачем в основу акту позапланової документальної виїзної перевірки від 15 серпня 2018 року №2349/28-10-14-02/14348681, отримано без дотримання законодавства", – зазначав суд.

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